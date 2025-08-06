7 Ağustos Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Ay ve Satürn'ün karşı karşıya gelmesi, hayatında aile ve kariyer dengesini sağlama konusunda biraz zorluk yaratabilir. Evdeki bir sorumluluğun ile iş yerindeki bir görevinin çakışması durumunda, hangi tarafta öncelik vereceğini belirlemekte zorlanabilirsin. İşte bu noktada tüm sorunları aynı anda çözme yükümlülüğün olmadığını hatırla! Bugünün anahtarını elinde tutan 'öncelik belirleme' kavramı olacak.

Evinle ilgili yapısal kararların alınabileceği bir gün olabilir; belki taşınmayı düşünüyorsun veya evinde bazı düzenlemeler yapmayı planlıyorsun. Tam da bu noktada bugün, bu gibi kararları almak en doğrusu olacaktır. İş hayatını ise biraz ikinci plana ertelemeyi denemelisin.

Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda, ailelerin ya da geçmişle ilgili konuların etkisi bugün daha belirgin hale gelebilir. Özellikle uzun süreli ilişkilerde, partnerinle aile konuları arasında sıkışıp kalabilirsin. Bu durum, seni biraz soğuklaştırabilir ve belki de biraz mesafe koymak isteyebilirsin. Ancak bu mesafeyi nezaketle koruyarak ve durumu yönetme becerini kullanarak, bu süreci en az hasarla atlatman mümkün. Dikkatli adımlarla geri çekilirsen, aşk hayatında sular yeniden durulabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…