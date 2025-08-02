3 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dengede kalmak için çabalayacağın, ancak iç dünyanda birtakım dalgalanmalar hissedeceğin bir gün olacak gibi görünüyor. İş hayatın ya da günlük rutininde üzerindeki sorumluluklar seni biraz bunaltabilir. Haliyle bu durumda 'yetişmem gereken ne çok şey var' şeklinde bir hissiyatla karşı karşıya kalabilirsin.

Ancak belki de en doğru yol, bazı şeylerin kendi ritminde ilerlemesine izin vermek ve bu süreci sabırla beklemek olabilir. Haftanın son günü, biraz durup nefes almak ve iç sesini dinleyerek rotanı yeniden belirlemek senin için oldukça değerli olacak. Hem bir yerlere yetişmeyi artık bıraksan ve kendinine mi odaklansan?

Romantik yaşamında ise bugün, hayran olduğun birine karşı kendini daha cesur hissedebilirsin. Belki bir adım atarsın, belki de sadece içten bir bakış atarsın... Ne olursa olsun, bugün duyguların daha ince, daha derin ve daha hassas. Duygularını ifade etmek için kelimelere de ihtiyacın olmayacak, çünkü duruşun ve bakışların zaten her şeyi anlatacak. Bu özel günün tadını çıkar, sevgili okur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…