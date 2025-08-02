3 Ağustos Pazar Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün iç dünyandaki derin düşüncelerinle yüzleşme vakti geldi çattı. Haftanın son gününde, duygularını dışa vurmak ve içinde tutmak arasında bir salıncakta sallanıyor olabilirsin. Dışarıdan bakıldığında, kuvvetli ve kararlı biri gibi görünüyor olsan da içeride minik hesaplaşmalarla uğraşıyorsun. Zira, çoğu zaman mantığınla hareket etsen de duygusal bir yapıya sahipsin.

Tam da bu noktada iş hayatında son dönemde aldığın bazı kararlar, yeniden gözden geçirilebilir. Kendine yüklediğin ağır sorumlulukların karşılığında aldığın takdirin yetersiz olduğunu düşünüyorsan, bu farkındalık seni tamamen yeni bir yola yönlendirebilir. Galiba artık yeterince çalışmak ya da karşılığını aldığın kadarını yapmak gündeminde olacak.

Romantik ilişkilerinde ise sevdiğin kişiyle arandaki mesafeyi içten içe hissediyor olabilirsin. Aranızda sanki görünmez bir perde varmış gibi gelmeye başlayabilir. Peki, bu perdenin ardında neler var? Beklentiler, kırgınlıklar ya da sadece yorgunluk mu? Bu soruya samimi bir yanıt verdiğinde, iletişim kanalları yeniden açılabilir. Sessizliği yargılamadan, dinlemeyi dene. Kalbin, sana söylemek istediklerini fısıldayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…