28 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın ilk gününe adeta bir fırtına gibi giriş yapıyorsun! Özellikle de ikili ilişkiler ve ortaklıklar sahnesinde bir hayli hareketlilik söz konusu. Zira, Ay ile Mars'ın kavuşumu, seni ikili ilişkilerde oldukça enerjik, kararlı ve hatta biraz da rekabetçi bir hale getiriyor. İş ortaklıklarında, sözleşmelerde ya da yeni tanışmalarda, adeta bir hareket rüzgarı esiyor etrafında.

Rekabetten söz etmişken, Venüs ve Chiron'un etkisini de hissedebilirsin üzerinde. Bu etkileşim bir ortaklığı iyileştirmek ve onarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Belki de uzun süredir omuzlarında taşıdığın ve yükünü hissettiğin bir duygusal ağırlık, bugün anlayışla hafifleyebilir. Tabii fikirlerinle ön plana çıktığın ve kendini gösterme şansı elde ettiğin sürece!

Aşk hayatına geldiğimizde ise bir yüzleşme ve özgürleşme sürecinden söz etmeliyiz. Belki bir adım atarsın, belki de bir adım gelir. Ancak ne olursa olsun, bugün ilişkilerde içtenlik ve samimiyet, her türlü kapıyı aralayacak. Yani, bugün duygularını açıkça ifade etmekten çekinme. Çünkü bu durum, ilişkilerinin daha da güçlenmesine yardımcı olacak. Peki, özgür olduğunda gerçek aşkı bulacağını da söylemiş miydik? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…