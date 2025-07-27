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28 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın ilk gününe adeta bir fırtına gibi giriş yapıyorsun! Özellikle de ikili ilişkiler ve ortaklıklar sahnesinde bir hayli hareketlilik söz konusu. Zira, Ay ile Mars'ın kavuşumu, seni ikili ilişkilerde oldukça enerjik, kararlı ve hatta biraz da rekabetçi bir hale getiriyor. İş ortaklıklarında, sözleşmelerde ya da yeni tanışmalarda, adeta bir hareket rüzgarı esiyor etrafında.

Rekabetten söz etmişken, Venüs ve Chiron'un etkisini de hissedebilirsin üzerinde. Bu etkileşim bir ortaklığı iyileştirmek ve onarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Belki de uzun süredir omuzlarında taşıdığın ve yükünü hissettiğin bir duygusal ağırlık, bugün anlayışla hafifleyebilir. Tabii fikirlerinle ön plana çıktığın ve kendini gösterme şansı elde ettiğin sürece! 

Aşk hayatına geldiğimizde ise bir yüzleşme ve özgürleşme sürecinden söz etmeliyiz. Belki bir adım atarsın, belki de bir adım gelir. Ancak ne olursa olsun, bugün ilişkilerde içtenlik ve samimiyet, her türlü kapıyı aralayacak. Yani, bugün duygularını açıkça ifade etmekten çekinme. Çünkü bu durum, ilişkilerinin daha da güçlenmesine yardımcı olacak. Peki, özgür olduğunda gerçek aşkı bulacağını da söylemiş miydik? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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