24 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün harika bir gün! Yeni Ay'ın enerjisi sosyal çevre ve hayaller evini aydınlatıyor. Bu enerjiyle birlikte, hayatına yepyeni insanlar adım atabilir, belki de hiç beklemediğin bir sosyal grubun parçası haline gelebilirsin. Kendini topluluk içinde, ışıltınla herkesi büyüleyen bir yıldız gibi hissedebilirsin.

Eğer hayatında bir proje üzerinde çalışıyorsan, bu Yeni Ay senin için destek bulma zamanı olabilir. Öte yandan uzun vadeli hedeflerin varsa, şimdi onları somutlaştırmak için ilk adımı atmanın tam zamanı. Özellikle teknolojiye dayalı ya da yaratıcılık gerektiren projelerde, başarı seninle birlikte. Üstelik yeni dahil olduğun bu sosyal çevre de beklentilerini aşan bir destekle işini kolaylaştırabilir.

Aşk hayatında da Yeni Ay'ın etkilerini hissedeceksin. Belki de uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri, aslında senin için çok daha fazlası olabilir. Kalabalık bir ortamda, beklenmedik bir şekilde başlayan tanışıklıkların izini sür, belki de aşkı en yakınında bulacaksın. Dost bildiğin biri, belki de bu Yeni Ay'ın enerjisiyle kalbini açabilir. Bu dönemde aşkta sürprizlere açık ol, çünkü arkadaşlıktan aşka geçiş çok mümkün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…