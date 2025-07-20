21 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftaya enerjik bir başlangıç yaparken, maddi konuların üzerine gitme zamanı geldi çattı. Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kozmik dansı, para evinde göz kırpıyor. Belki de geçmişte bir anlık hevesle yaptığın bir harcama ya da göz ardı ettiğin bir borç, yeniden sahneye çıkıyor.

Haftanın ilk günü, bütçenin derinliklerine dalmak ve gereksiz harcamaları budamak için oldukça uygun bir zaman. Cebindeki parayı daha adil bir sistemle yönetme ihtiyacın gün geçtikçe artıyor. Belki de bu, birikim yapmanın ve geleceğe yatırım yapmanın tam zamanı.

Aşk hayatında ise maddi güvenlik arayışın, romantik duygularını gölgeleyebilir. Kalbin mi, yoksa cüzdanın mı daha ağır basıyor, dürüst ol ve kendine itiraf et. Aşk ve para arasında kalan bir Terazi'nin terazisi, hangi yöne doğru eğilecek merakla bekliyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…