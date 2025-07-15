16 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için adeta bir uyum ve barış günü! İç dünyanda barışın hakim olduğu bu özel günde, dış dünyada da uyumu elden bırakmayacaksın. Sanat ve diplomasi alanında adeta bir yıldız gibi parlayacağını söyleyebiliriz. İnsanların dengesini adeta bir denge ustası gibi sezgisel olarak yakalayabileceksin. Söz konusu ne söyleyeceğini değil, ne zaman ve nasıl söyleyeceğini bilmek olduğunda, içgüdülerinin senin en büyük rehberin olacağını unutmamalısın.

Tam da bu noktada Satürn'ün geri hareketi, sana zevk aldığın şeylerle ilgili daha derin bir disiplin kazandırabilir. Hobilerin, yaratıcılığını konuşturduğun işler ya da çocuklarla ilgili sorumlulukların bugün gündeminin en üst sırasında yer alabilir. Bu konularla ilgili yapacağın içsel sorgulamalar, seni daha bilinçli bir birey haline getirecek.

Aşk hayatında ise romantizm dorukta! Bugün kalbini yumuşatan bir an yaşayabilir, sevdiğin kişiye daha önce hiç kurmadığın kadar duygusal bir cümle kurabilirsin. Eğer bekar isen, seni sadece çeken değil, adeta sakinleştiren bir enerjiye sahip biri ilgini çekebilir. Bu kişi, seni adeta bir denizde yüzerken hissettiğin huzuru hissettirebilir. Peki, sen kendini aşka ve alışık olmadığın duygulara bırakmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…