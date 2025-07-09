10 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi sana biraz farklı gelebilir. Hem zihinsel hem duygusal olarak kendi iç sesini daha net duymaya başlıyorsun. Son zamanlarda hayatındaki bazı konularda kararsız kaldıysan, bugün artık o kararsızlığı geride bırakıp bir yön seçme zamanın geldiğini fark edeceksin. Özellikle de seni yoran, sürekli seni arada bırakan alanlarda daha net bir duruş sergilemeye başlayabilirsin.

Dolunay, iş hayatında bazı kapanışlar ve netlikler getirebilir. Özellikle uzun zamandır belirsizlik içinde ilerleyen bir görev tanımı ya da takım içi iletişim sorunu, bugün daha net bir hal alabilir. Belki de artık seni yeterince motive etmeyen bir sorumluluğu bırakmak isteyebilir ya da farklı bir alan için hazırlıklara başlayabilirsin. Elde ettiğin bu farkındalık sayesinde daha dengeli bir kariyer rotası çizebilir ve seni gerçekten tatmin edecek seçenekleri değerlendirmeye başlayabilirsin.

Aşk hayatında ise daha fazla duygusal güven arayışı içinde olabilirsin. Mevcut ilişkinde kendini ifade etme konusunda bir tıkanıklık yaşadıysan, artık bunu aşmak için uygun bir zemindesin. Karşındaki kişiyle arandaki bağları daha da güçlendirmek için kalpten gelen sözlere, içten gelen dokunuşlara yönelmen mümkün. Yalnız olan Teraziler içinse tanıdık ama daha önce fark etmedikleri biriyle aralarında bir bağ kurulabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…