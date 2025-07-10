11 Temmuz Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün çevrende yaşananlara duyarlılığın artabilir. Kalabalıklar içinde bile kendini yalnız hissettiğin anlar olabilir ama bu duygular seni içine kapatmamalı. Mars’ın Aslan burcundaki hareketiyle sosyal çevrende daha dikkat çeken, daha iddialı bir karaktere bürünebilirsin. İçindeki neşe geri dönüyor.

Kariyerinde ise grup çalışmaları, ekip projeleri ve organizasyonlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Bugün fikirlerinle etki yaratabilir, arkadaş çevrenden ya da iş arkadaşlarından destek görebilirsin. Özellikle sosyal medya, sanat, moda ya da organizasyon işleriyle ilgileniyorsan, yaratıcı bir çıkış yapabilirsin. Bir hayalin somut hale gelmesi için atacağın ilk adım bugün olabilir.

Aşk cephesi ise sürprizlerle dolu olabilir. Sosyal çevrenden biriyle yakınlaşma ihtimali doğabilir ya da uzun zamandır flört ettiğin kişiyle ilişki farklı bir boyuta geçebilir. İlişkisi olan Teraziler için bugün partnerle eğlenceli bir plan yapmak, bağınızı daha da güçlendirebilir. Bekarlar ise adeta bir bakışla kalpleri ısıtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…