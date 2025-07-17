18 Temmuz Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü adeta seninle şarkı söylemek istiyor. Merkür ve Venüs'ün muhteşem altmışlığı, burcuna adeta bir sanat eseri gibi ahenkli bir ilham getiriyor. Yaratıcılığınla parladığın, sunum yeteneğinin ön plana çıktığı, iletişimde adeta bir şair gibi hissettiğin, moda, sanat ya da medya gibi alanlarda adeta bir yıldız gibi parladığın bugün, senin için büyük bir şov zamanı olabilir. Sahnenin ışıkları altında, ekrandaki parıltıda, ofisteki huzurlu atmosferde ya da sosyal medyanın renkli dünyasında; nerede olursan ol, gözler senin üzerinde olacak.

Tam da bu noktada riskli gibi görünen işlerin varsa, bugünkü sezgilerin ve kelimelerin sayesinde adeta bir akrobat gibi güvenli adımlar atabilirsin. Özellikle yaratıcı projelere yönelmek, etkileyici konuşmalar yapmak, sempatik öneriler sunmak sana kariyerinde adeta bir sıçrama tahtası olabilir. Bugün 'nazikçe talep etmenin' adeta bir sihirli değnek gibi gücünü görüyorsun.

Aşk hayatında ise kelimeler adeta bir büyü taşıyor. Eğer flört ediyorsan, tatlı bir mesajlaşma seni adeta bir pamuk şeker gibi tatlandırabilir, ilişki içindeysen şiir gibi bir akşam, adeta bir rüya gibi seni bekliyor. Kalbine dokunacak konuşmalar, estetik uyumun ve romantizmin adeta bir vals gibi yüksek olduğu bir gün. Aşkın zarif hali bu akşam seninle dans ediyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…