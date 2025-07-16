17 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi seni, iç dünyanda bir denge bulma yolculuğuna çıkaracak gibi görünüyor. İş yerinde duyduğun bir laf, alınan bir karar ya da son dakika ertelenen bir buluşma, zihninde derin bir yankı uyandırabilir. Ama endişelenme, bu yankılar seni rahatsız etmek yerine, daha da güçlendirecek.

Özellikle ortaklıkla ilgili durumlar, ekip projeleri veya hukuki işler gibi konular söz konusu olduğunda, bugün hızlıca hareket etmek yerine daha dikkatli ve ayrıntılı bir yaklaşım benimsemekte fayda var. Eğer son zamanlarda üzerinde kafa yorduğun bir teklif hâlâ belirsizse, bugün onu zorlamak yerine biraz daha olgunlaşmasına izin versen iyi edersin. Unutma, durağan olan Merkür döneminde atılan adımlar, genellikle gelecekte tekrar gözden geçirilme ihtiyacı yaratır.

Aşk hayatında ise karşındaki kişiden gelen belirsiz sinyallere odaklanmak yerine, kendi hislerini keşfetmeye yönelmelisin. Bugün duygularını belki tam olarak tanımlayamayabilirsin. Ama bu yoğun duygusal enerji seni doğru yöne yönlendirecektir. Kendini bu duygusal dalganın sürüklemesine izin ver ve bak bakalım nereye çıkıyor! Belki de bu sayede aşkı bulabilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…