19 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünlerde gökyüzündeki Merkür retrosunun etkisini hissetmeye başlayabilirsin. Bu etki, günlük iş akışını ve düzenini bir hayli karıştırabilir. İş yerindeki sorumluluklarının beklediğinizden farklı bir şekilde değiştiğini görmek seni şaşırtabilir. Belki de daha önce hazırladığın bir raporu tekrar düzenlemek zorunda kalabilirsin ya da ihmal edilmiş belgeleri tamamlaman gerekebilir.

Öte yandan iletişimle ilgili konularda yoğunluk yaşayabilirsin. Bu nedenle yazılı ve sözlü anlaşmalarını iki kez kontrol etmende fayda var. Teknolojik aksaklıklar da seni zorlayabilir, bu yüzden önemli verilerini, proje ve kaynaklarını yedeklemeyi unutma.

Aşk hayatına geldiğimizde ise eski alışkanlıklarının yeniden su yüzüne çıktığını görebilirsin. Belki de geçmişte çokça tartıştığın bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu durumda, eski yaraları deşmek yerine, konuyu sakin bir şekilde ele almayı dene. Eğer bekar Terazi burcuysan, eski bir sevgiliden gelen mesaj zihnini meşgul edebilir. Ancak unutmayın, her geri dönüş “yeniden başla” anlamına gelmez. Bize soracak olursan, artık geçmişi tamamen geride bırakmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…