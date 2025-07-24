25 Temmuz Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için büyük bir sınava dönüşebilir. Ev ve iş hayatın arasında bir denge kurmak konusunda zorluklar yaşayabilirsin. Güneş ile Plüton'un karşı karşıya geldiği bu dönemde, ailevi baskılar ve toplumda oynadığın rol arasında sıkışıp kalmış hissi yaşayabilirsin. Fakat bu durum, sana yeni bir yol çizme fırsatı sunuyor olabilir!

İşte bu yüzden, bugün özellikle kariyerinde görünür olmak yerine, daha derinlere kök salmayı ve sağlam bir temel oluşturmayı düşünmelisin. Hem iş hem aile yaşantında sessizliğe bürünüp yolunu çizmenin zamanı geldi. Önce izle, strateji belirle ve hamle yapmak için doğru zamanı bekle. Bu sayede doğru zamanda doğru yerde olabilir, ihtiyacın olan dengeyi de kurabilirsin.

Aşk hayatını gelirsek, geçmişten gelen bir duygusal borç ödeme vakti gelmiş olabilir. Belki özür dilemenin, belki de uzun süreli bir sessizliği bozmanın tam zamanıdır. Ancak bu sefer, kendi iç dengeni korumak için harekete geçeceksin. Bu süreçte, duygusal yüklerini hafifletmek ve kendini daha hafif hissetmek için adımlar atabilirsin. Kendine biraz daha fazla zaman ayır ve bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalış. Kendini ve duygularını önemse, çünkü sonuçta her şey senin mutluluğun için. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…