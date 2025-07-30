31 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatında görünmeyen ama hissedilen bir cazibe yaratıyor. Bu, sanki bir manyetik alan oluşturmuşçasına, etrafındakileri sana doğru çekebilir. Hatta en sert rekabet ortamları bile senin yumuşak ve sakin gücüne direnemeyebilir. Bu dönemde özellikle üst düzey bir figürle duygusal bir bağ kurma ihtimalin oldukça yüksek.

İşte bu bağlantılar senin için hem iş hem de itibar açısından büyük kazanımlar sağlayabilir. Bugün, yumuşak ses tonun ve kırılgan ama kararlı duruşunla birçok şeyi halledeceksin. Ancak, duygusal kararlarının seni maddi risklere sürüklememesine dikkat etmelisin. Durman gereken yeri bilerek net bir çizgi çizmeyi ihmal etmemelisin!

Aşk hayatında ise bugün, 'güvenli bağlanma' konusunu derinlemesine sorgulayabilirsin. Sevdiğin kişiyle olan duygusal geçmişin, bugünkü yaklaşımını belirleyebilir. Kalbinin alışkanlıkları da bugün karar mekanizmanda etkili olabilir. Venüs'ün Yengeç burcuna geçiş yaptığı bu dönemde, aşk hayatında daha önce fark etmediğin bazı detayları da peşi sıra keşfedebilirsin. Bu durum, ilişkini tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…