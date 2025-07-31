1 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün seninle, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare açınının hayatına getireceği etkileri paylaşacağız. Bu kozmik etkileşim, iş ve özel hayatın arasındaki hassas dengenin üzerinde oynayabilir. Sosyal çevrende ya da çalışma ekibinde, senden daha fazla sorumluluk almanı bekleyen, belki de seni biraz sınırlayan kişilerle karşılaşabilirsin.

Aman dikkat Satürn'ün enerjisine kapılıp her şeye 'Evet' deme! Özellikle profesyonel hayatında haddinden fazla sorumluluk almaktan kaçın. Zira bu durum seni hataya sürükleyebilir ve zor durumda bırakabilir. Belki de bunun yerine kariyerine odaklanmak ve bireysel işlerinle günü geçirerek başarını da katlayabilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, 'denge' kelimesi artık daha somut bir anlam kazanıyor. Artık sadece romantizm peşinde koşmak yerine, birlikte zorlukların üstesinden gelebileceğin bir dayanışma aramaya başlayabilirsin. Peki, aşktan ne istiyorsun? Bir karar verirsen gerçek aşkı da bulabilirsin. Tabii aşk hayatında kalbin ile aklın arasındaki kusursuz dengeyi bulmadan hayat arkadaşını bulman zor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…