2 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kariyer hayatında belki de hayatının en riskli kararlarından birini almak üzere olabilirsin. Ay ile Plüton'un enerjik karesi, özellikle iş değişikliği, kariyer yönünü değiştirme ya da yeni bir yatırım yapma gibi konularda üzerinde bir baskı hissi yaratabilir.

Değişim kapını çaldığında ona engel olmamalısın. Zira, bugün gökyüzü Ay ışığı ile yolunu aydınlatıyor! Sen ise bu aşamada, iç sesini dinlemekten çekinmemelisin. Ancak her ne kadar iç sesin seni doğruya yönlendirebilir olsa da, veriye dayalı, somut bilgilere dayanan kararlar alman da oldukça önemli olacaktır. Çünkü bugün attığın her adım, yarının temelini oluşturabilir ve geleceğini şekillendirebilir.

Aşk hayatına gelirsek, geçmişte çözülmemiş, belki de unutulmuş bir konu yeniden gündemine gelebilir. Bu durumda konuşmaktan kaçınma ve duygusal cesaretini göster. Ay ile Plüton'un güçlü çekimi seni de sararken, konuşmak her şeyi hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…