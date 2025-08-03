4 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, yeni bir haftaya enerjik ve duygusal olarak güçlü bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Çünkü bugün Ay ile Venüs arasındaki üçgeninin sana sunduğu enerji tam da bu! Sanatla, tasarımla, etkinlik yönetimiyle, sosyal medya stratejileriyle ya da çocuklarla ilgili alanlarda çalışıyorsan, bugün senin için adeta bir ışık patlaması olacak. Projelerine estetik dokunuşlar ekleyerek, sıradanın ötesine geçebileceksin.

Venüs'ün ışığında dikkatleri de üzerine toplamanın tam sırası. Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje, beklediğinden çok daha fazla ilgi çekebilir ve seni iş hayatında bir adım daha ileri taşıyabilir. En iyisi sen bugün yaratıcı zihninle ve hayatı güzelleştiren dokunuşlarınla kariyerini iyileştirmeye odaklan.

Aşk hayatına gelince, romantizmin doruklarına tırmanmaya hazır ol. Aşkta dengenin, zarafetin ve uyumun peşinde koşan bir Terazi olarak, bugün tüm bu duyguları yoğun bir şekilde yaşayabileceğin bir atmosfer seni bekliyor. Belki yeni bir flörtle tanışırsın, belki de yeni bir aşka yelken açarsın. Ya da devam eden bir ilişkin varsa, bugün aranızdaki bağı daha da güçlendirme fırsatı bulabilirsin. Her ne olursa olsun, aşkta ve işte bugün senin günün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…