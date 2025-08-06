7 Ağustos Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Ay ile Satürn'ün karşı karşıya gelmesi, aşk ve ilişkilerin karmaşık dünyasında bazı dikkat çekici etkiler yaratabilir. Ailelerin ya da geçmişten gelen bazı konuların bugün daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabileceğini unutma.

Özellikle uzun süreli bir ilişkideysen, partnerinle birlikte aile konuları arasında bir çıkmaza girebilirsin. Bu durum, seni biraz soğuklaştırabilir ve belki de biraz mesafe koymak isteyebilirsin. Ancak unutma, bu mesafeyi nezaketle koruyarak ve durumu yönetme becerini kullanarak, bu süreci en az hasarla atlatman mümkün.

Belki de bugün, aşk hayatında biraz daha dikkatli adımlar atman gerekebilir. Eğer geri çekilirsen, aşk hayatında sular yeniden durulabilir. Bu süreçte sabırlı ol ve her şeyin en güzel şekilde sonuçlanacağını unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…