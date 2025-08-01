2 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında nostalji rüzgarları esiyor gibi... Geçmişten kalan, belki de tozlu raflara kaldırdığın bir konu, bugün yeniden karşına çıkabilir. Belki eski bir aşk, belki de çözülmemiş bir mesele gündeme gelebilir.

Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, işte yanıt: Konuşmaktan kaçınma, duygusal cesaretini ortaya koy. Evet, belki biraz zor olacak ama unutma ki, Ay ile Plüton'un güçlü çekimine direnmek de hiç kolay değil. Bu ikili, bugün seni de etkisi altına alacak ve konuşmak, her şeyi hafifletecek. Zaten, bazen en ağır yükler, üzerinde konuşulmayanlardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…