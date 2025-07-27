28 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Sanki bir fırtına gibi hayatına giriş yapacak bu yeni hafta, özellikle ikili ilişkilerinde birçok değişikliği beraberinde getirecek. Venüs ve Chiron'un etkisini hissedeceğin bu dönemde, aşk hayatında önemli bir yüzleşme ve özgürleşme sürecine giriş yapabilirsin.

Belki bir adım atar ve ilişkinde yeni bir sayfa açarsın, seni bekleyen heyecan verici sürprizlerle karşılaşırsın. Ancak ne olursa olsun, bugünün anahtarı içtenlik ve samimiyet olacak. İlişkilerde her türlü kapıyı aralayacak bu iki kavram, duygularını açıkça ifade etmen için de sana cesaret verecek.

Duygularını saklamadan, dürüstçe ifade etmekten çekinme. Bu durum, ilişkilerinin daha da güçlenmesine yardımcı olacak ve belki de beklenmedik güzelliklerin kapısını aralayacak. Çünkü özgür olduğunda gerçek aşkı bulma ihtimalin her zaman daha yüksektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…