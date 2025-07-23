24 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün romantik hayatında Yeni Ay'ın büyülü ve çekici etkilerini derinden hissedeceksin. Belki de hayatında uzun süredir var olan ve sadece dost olarak gördüğün bir kişi, aslında kalbinin derinliklerinde yer edinmiş olabilir. Kim bilir, belki de bu kişi senin için çok daha fazlasıdır ve bunu fark etmen için bugün en doğru zamandır.

Kalabalık ve hareketli bir ortamda, beklenmeyen bir anda başlayan bir tanışıklık, belki de aşk hayatının yeni bir sayfasını açabilir. Bu tanışıklığın izini sürmeye cesaretin var mı? Belki de aşkı en yakınında, hiç ummadığın bir yerde bulacaksın.

Dost bildiğin biri, belki de bu Yeni Ay'ın enerjisiyle kalbinin kapılarını sana açabilir. Bu dönemde aşkta sürprizlere açık ol, çünkü dostluktan aşka geçişin mümkün olduğu bir zaman dilimindesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…