21 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, yeni bir haftaya enerji dolu bir başlangıç yaparken, Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kozmik dansı, para evinden göz kırpıyor. Bu durumun aşk hayatına yansıması ise biraz karmaşık olabilir ve dengeleri sarsabilir.

Özellikle maddi güvenlik arayışın, romantik duygularının önüne geçebilir. Bu durumda, kalbinin mi, yoksa cüzdanının mı daha ağır bastığını kendine dürüstçe itiraf etmen gerekiyor. Aşk mı daha önemli yoksa maddi güvence mi? İşte bu, aşk ve para arasında kalırken dengeni de sarsabilir. Ancak doğru kararı vermek için ruhunun derinlerine bakman yeterli olacaktır. Gerçek sende saklı. Şimdi kendine itiraf etmeye hazır ol: 'Sahiden ne istiyorsun?' Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…