16 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında romantik bir rüzgar esiyor. Kalbini ısıtan, duygusal dalgalarını kabartan bir an yaşayabilirsin. Sevdiğin kişiye, belki de daha önce hiç bu kadar içten ve duygusal bir cümle kurmadın. Ancak bugün, bu cümlelerin dudaklarından dökülmesi hiç de zor olmayacak.

Eğer yalnızsan, seni çeken birine değil, seni adeta sakinleştiren, iç huzurunu artıran bir enerjiye sahip birine rastlayabilirsin. Bu kişi, belki de hiç tanışmadığın biri olabilir. Ancak onunla geçirdiğin anlar, sanki bir denizde huzur içinde yüzüyormuşçasına seni rahatlatabilir.

Ama asıl soru şu: Kendini aşka ve alışık olmadığın bu yeni duygulara bırakmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…