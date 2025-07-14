15 Temmuz Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında adeta bir masaldan fırlamış gibi hissedeceksin. Beklenmedik bir anda, aklının ucunda bile olmayan biriyle kalbinde bir kıvılcımın doğduğunu fark edebilirsin. Belki de bir süredir hayatında olan biri, bugün senin için daha özel bir anlam kazanacak.

Eğer bir partnerin varsa, bugün onunla geçireceğin küçük ama duygusal anların değeri çok daha büyük olacak. Belki birlikte bir film izlemek, belki de birlikte yapılan bir yemek; bugün her şey daha özel, daha anlamlı olacak.

Bugün ruhunun derinliklerine dokunacak bir gün. Sevdiğini hissettirin, sözcüklere gerek olmadan da bunu yapabilirsin. Belki bir bakış, belki bir dokunuş; bugün her şey daha anlamlı olacak. Bugün, kalbinin sesini dinlemek ve onun ritmine uyum sağlamak için harika bir gün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…