14 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatının kıvrımlı yollarında senin elinde bir direksiyon var. Eğer kalbinde bir kırgınlık taşıyorsan, bu yaraları sarmanın tam zamanı. Bir özür, bir anı paylaşımı ya da sadece bir gülümseme, tüm bu kırgınlıkları geride bırakmana yardımcı olabilir.

Belki de bir sohbetin içerisinde kaybolmuş bir bağı yeniden bulma fırsatın var. Belki eski bir arkadaş, belki de yeni bir tanıdık... Kim bilir? Sadece sohbetin akışına kendini bırak ve o özlediğin bağı yeniden yakala.

Eğer yalnızsan ve bir yoldaş arıyorsan, belki de biri tam da seninle aynı ruh hâlinde dolaşıyor olabilir. O kişiyle aynı frekansta olduğun sürece, kalbinin sıcaklığı onu bulmanı sağlayacaktır. Unutma, kalbin açık olduğu sürece, bu frekansı kaçırman neredeyse imkânsız.

Bugün aşkın dengesi tamamen sana bağlı. Kendini sevgiye aç, kalbinin sesini dinle ve aşkın sana neler getireceğini gör.