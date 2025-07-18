19 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, gökyüzündeki enerjilerin dalgalarını hissetmeye başladığın bugünlerde, Merkür'ün geri gidişinin etkileri seni sarabilir. Bu dönem, geçmişin tozlu raflarından bazı alışkanlıkların, belki de unuttuğun bazı anıların yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Aşk hayatında belki de geçmişte sıkça tartıştığın ve çözümleyemediğin bir konu yeniden gündeme gelebilir.

Bu durumla karşılaştığında, eski yaraları deşmek yerine, konuyu sakin bir şekilde ele almayı dene. Unutma ki geçmişte yaşananlarla yüzleşmek her zaman kolay olmasa da, bu durumlarla nasıl başa çıktığın, karakterini ve gelecekteki ilişkilerini şekillendirir.

Eğer bekar bir Terazi burcuysan, eski bir sevgiliden beklenmedik bir mesaj alabilirsin. Bu durum, zihninin bir köşesini meşgul edebilir. Lakin her geri dönüş “yeniden başla” anlamına gelmez. Eski bir aşkın yeniden canlanmasının, her zaman iyi bir fikir olmadığını aklında bulundur. Bize soracak olursan, artık geçmişi tamamen geride bırakmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…