18 Temmuz Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için gökyüzü adeta bir aşk şarkısı mırıldanıyor. İletişim gezegeni Merkür ve aşk tanrıçası Venüs'ün gökyüzünde oluşturduğu muhteşem altmışlık, kelimelerin adeta büyülü bir güç kazanmasına sebep oluyor.

Eğer biriyle flört ediyorsan, bu büyülü enerjiyi kullanarak tatlı bir mesajlaşma başlatabilirsin. Bu mesajlaşma, adeta bir pamuk şekerin verdiği tatlılık ve hafiflik hissi gibi yüreğine neşe getirebilir. Tabii zaten bir ilişki içindeysen, bu gece adeta bir şiir gibi akıcı ve romantik olabilir. Gökyüzünün bu aşk dolu enerjisi, seninle sevdiğin kişi arasında adeta bir rüya gibi bir akşam yaratabilir.

Bugün kalbine dokunacak sohbetler, estetik uyumun ve romantizmin yüksek olacak. Belli ki aşkın en zarif hali, bu akşam yüreğinde hissedillecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…