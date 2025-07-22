23 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana adeta bir sürpriz kutusu gibi geliyor. Güneş ile Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı, aşk hayatında bugünün senin için ne kadar özel olabileceğini gösteriyor. Beklenmedik bir itiraf ya da bir anda karşına çıkabilecek bir yabancı, belki de hayatını tamamen değiştirebilir.

Birisi, belki de hiç beklemediğin bir anda, 'Senin gibi biriyle hiç karşılaşmadım' diyerek kalbini çalabilir. Bu cümle, belki de hayatının aşkını bulduğun an olabilir. Kim bilir, belki de uzun zamandır arkadaş olduğun biri, bugün itibariyle hayatının aşkı olabilir.

Kalbin bugün ritmini buluyor; bırak, kendi melodisini çalsın, kendi dansını etsin. Bugün, hayatın ritmine ayak uydurmanın ve kalbinin sesini dinlemenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…