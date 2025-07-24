25 Temmuz Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayatının bir dönüm noktası olabilir. Güneş ve Plüton'un karşı karşıya geldiği bu dönem, senin için bir sınav niteliği taşıyor. Aşk hayatında, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün, geçmişten gelen bir duygusal borcun ödeme vakti gelmiş olabilir. Belki de bir özür dilemenin, belki de uzun süredir devam eden bir sessizliği bozmanın tam zamanıdır.

Fakat bu sefer, durum biraz daha farklı. Kendi iç dengeni korumak için harekete geçeceğin bir dönemdesin. Bu süreçte, belki de uzun süredir taşıdığın duygusal yüklerini hafifletmek ve kendini daha hafif, daha özgür hissetmek için adımlar atabilirsin. Kendine biraz daha fazla zaman ayır, belki bir kitap oku, belki bir film izle, belki de sadece sessizliği dinle. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalış, çünkü unutma, her şey senin mutluluğun için. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…