3 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için bir denge maratonu olacak gibi duruyor. İçindeki huzurun dışına çıkmadan, dalgalanan duygularını kontrol altına almayı başarabilecek misin, merak ediyoruz. İç dünyan bugün bir deniz gibi olacak; bazen sakin, bazen dalgalı... Ama merak etme, bu durum senin dengeni bozmayacak, sadece biraz daha derinleşmene yardımcı olacak.

Romantik yaşamına gelirsek, bugün biraz cesur olman gereken bir gün olabilir. Belki uzun süredir hayran olduğun o kişiye karşı bir adım atarsın, belki de sadece ona içten ve anlamlı bir bakış atarsın... Ne olursa olsun, bugün duyguların daha hassas, daha yoğun, daha derin olacak. Ve biliyoruz ki, duygularını ifade etmek için kelimelere ihtiyacın olmayacak. Çünkü duruşun, bakışların, hatta en ufak bir gülümsemen bile aslında her şeyi anlatacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…