5 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Ay ile Jüpiter arasında oluşan üçgen, senin gibi hava grubu burçları için aşk hayatında adeta bir şölen vadediyor. Bu eşsiz kombinasyon, kalbinde aşk için yer varsa, bu boşluğu dolduracak biriyle karşılaşma olasılığını artırıyor.

Eğer bir partnerin varsa, bugün onunla birlikte keyifli bir etkinlik planlamak için mükemmel bir gün olabilir. Belki bir film maratonu, belki bir doğa yürüyüşü veya belki de romantik bir akşam yemeği... Bugün, birlikte geçireceğiniz zamanın tadını çıkarmanın tam zamanı!

Tabii bekar bir Teraziysen, flört etme enerjinin tavan yaptığını hissedeceksin. Bu enerjiyi kullanmanın en iyi yolu, kültürel bir etkinliğe katılmak olabilir. Belki bir sanat galerisine gitmek, belki bir tiyatro oyununu izlemek... Kim bilir, belki de bu etkinliklerden birinde, hayatına yeni bir renk katacak biriyle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…