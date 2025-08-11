12 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, evrenin enerjisi bugün seninle! Özellikle de duygusal bağlar kurma konusunda. Sanıyoruz ki Satürn ve Uranüs arasındaki altmışlık açının etkisiyle, bugün aşk hayatında daha derin bir bağ kurma arzunun arttığını hissedebilirsin.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte gelecek planları yapmaya her zamankinden çok daha fazla odaklanabilirsin. Belki de bugün, birlikte çıktığınız bu yolculukta yeni bir dönemece geliyorsunuz. Bu dönemeç, ilişkinize yeni bir boyut kazandırabilir ve belki de bu durum, evlilik ve çocuk sahibi olma düşüncelerini daha da ön plana çıkarabilir. Bu, birlikte hayalini kurduğunuz geleceğe bir adım daha yaklaşmanızı sağlayabilir.

Öte yandan, eğer bekar bir Terazi burcuysan, bugün sana bir sürpriz getirebilir. Yıldızlar, tutkulu bir tanışmayı işaret ediyor. Bu yeni tanışma, hayatına kısa süreli bir heyecan ve hareket getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…