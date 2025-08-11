onedio
12 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

12 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ağustos Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin günün! Her zaman olduğu gibi bugün de tüm zarafetinle ön plana çıkıyorsun. Ancak unutma,  Satürn ve Uranüs'ün etkisi altındayken bu zarafetin arkasında seni destekleyen enerjini ve eşsiz duruşunu ihmal etme. Bedeninin ve omurganın sağlığını korumak için hafif esneme hareketleriyle kendini rahatlat. Bu hem onları mutlu edecek hem de senin daha enerjik hissetmene yardımcı olacaktır.

Öte yandan biliyoruz ki sosyal olmayı seviyorsun, çünkü bu senin doğanda var. Ancak unutma, enerjini dengede tutmak da önemli. Bu yüzden motivasyonunu düşüren ve sana iyi gelmeyen kimselerden uzak dur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

