7 Ağustos Perşembe Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Ay ile Satürn'ün karşı karşıya geldiği bir gün yaşıyoruz. Bu karşıtlık, hayatında dengeyi sağlamak adına sarsılmalar yaşaman gerektiğini işaret ediyor. Belki biraz zorlu geçecek ama sonunda her şey yerli yerine oturacak, emin olmalısın.

Sağlık konusuna gelirsek, bugün estetik görünümünden çok sağlıklı bir karar verme yeteneğine ihtiyacın var. Kararsızlık, uykusuz gecelere ve kasılmalara sebep olabilir. Vücudun, zihninden net bir karar bekliyor. Ne istediğini ve ne istemediğini belirlemek, bu sürecin en önemli adımı olacak.

Bunun sonucunda, fiziksel olarak kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Kararlarını netleştirdikçe, vücudun da toparlanmaya başlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…