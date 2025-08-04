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5 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
5 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 5 Ağustos Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 5 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gözlerini açtığında, bedenin ve zihnin bir uyum içinde dans ediyor olacak. Kendini enerji dolu ve dengede hissedeceksin, sanki tüm evrenin ritmi seninle aynı frekansta atıyormuş gibi. Ancak bu harika his, sosyal hayatının hızına kapılıp kendini fazla yormaman için bir uyarı olabilir.

Gün boyunca arkadaşlarınla buluşmalar, iş toplantıları, aile ziyaretleri derken sosyal bir maratona dönüşebilir. Bu yüzden enerjini dikkatli bir şekilde yönetmeye çalış. Unutma, gün sonunda kendini bitkin hissetmek yerine, enerjik ve canlı hissetmek senin elinde. Bu aşamada mavi ışığın, uykuya dalmanı zorlaştırdığını ve uykunun kaliteni düşürdüğünü de aklından çıkarma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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