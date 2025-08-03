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4 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
4 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ağustos Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için özellikle böbreklerine, beline ve kaslarına ekstra özen göstermen gereken bir gün olacak. Gökyüzünde oluşan Ay ile Venüs üçgeni, vücudunun su dengesini koruma konusunda sana destek olacak. Bu nedenle, bugün bol bol su tüketmeyi ihmal etme.

Haftaya enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayacak bir diğer önerimiz ise hafif egzersizler ve esneme hareketleri. Belki bir yoga seansı, belki bir pilates dersi... Kendine uygun olanı seçin ve vücudunu harekete geçir. 

Ayrıca bugün, cilt bakımına ve estetik detaylara biraz daha fazla vakit ayırmanı öneriyoruz. Kendine bakmak, hem dış görünüşünü hem de iç dünyanı canlandıracaktır. Belki yeni bir cilt bakım ürünü denemek, belki de uzun zamandır ertelediğin o manikür randevusunu almak... Kendini şımartmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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