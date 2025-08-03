4 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için özellikle böbreklerine, beline ve kaslarına ekstra özen göstermen gereken bir gün olacak. Gökyüzünde oluşan Ay ile Venüs üçgeni, vücudunun su dengesini koruma konusunda sana destek olacak. Bu nedenle, bugün bol bol su tüketmeyi ihmal etme.

Haftaya enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayacak bir diğer önerimiz ise hafif egzersizler ve esneme hareketleri. Belki bir yoga seansı, belki bir pilates dersi... Kendine uygun olanı seçin ve vücudunu harekete geçir.

Ayrıca bugün, cilt bakımına ve estetik detaylara biraz daha fazla vakit ayırmanı öneriyoruz. Kendine bakmak, hem dış görünüşünü hem de iç dünyanı canlandıracaktır. Belki yeni bir cilt bakım ürünü denemek, belki de uzun zamandır ertelediğin o manikür randevusunu almak... Kendini şımartmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…