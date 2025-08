3 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için otantikliğin estetiği yeneceği bir gün olacak. Saçının kusursuz olması, makyajının tamamen yerinde olması ya da en şık kıyafetlerini giymen bugün için önemli değil. Pijamalarınla bile dışarı çıkabilirsin, kim demiş ki güzellik sadece kıyafetlerde saklıdır?

Yüzünüzdeki her bir çizginin, her bir benin kendi hikayesi olduğunu unutma. Güzellik, akışta olmakla gelir. Kendini sürekli kontrol etmeye, her şeyi mükemmel yapmaya çalışmaktan da vazgeç. Ruhunun doğal akışına izin ver, kendini olduğun gibi sevin ve kabul et. Bugün aynaları da bir kenara bırak ve gökyüzüne bak. Bu sadeye, sadece güzelleşmeyecek şifalanacaksın da! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…