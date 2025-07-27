28 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Venüs ve Chiron arasında bir açılanma söz konusu oluyor. Bu da bağışıklık sisteminin normalden biraz daha hassas olabileceğini işaret ediyor.

Tam da bu noktada geçmişten gelen sağlık alışkanlıklarını biraz daha yakından incelemen gerekebilir. Belki de bugün, o eski alışkanlıklarını bir kenara bırakıp daha sağlıklı ve bilinçli bir yaşam tarzına adım atmanın tam zamanıdır.

Ay ve Mars arasında oluşan kavuşum ise seni içsel bir detoks sürecine davet ediyor. Bu detoks süreci, vücudundaki toksinleri atmana ve enerjini yeniden dengeli bir hale getirmene yardımcı olabilir. İşte şifayı bu sayede bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…