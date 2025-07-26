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27 Temmuz Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
27 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Temmuz Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz hassas geçebilir, özellikle de böbreklerinde hissedebilirsin bu hassasiyeti. Sıcak hava dalgaları, senin gibi hava elementi olan kişileri biraz zorlayabilir. Bu durum şişkinlik ve baş ağrısına neden olabilir, bu yüzden kendine ekstra özen göstermen gerekiyor.

Bunun için en iyi çözüm, su tüketimini artırmak olacaktır. Bol bol su içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken aynı zamanda seni daha enerjik hissettirecektir. Ayrıca, tuzdan uzak durmanı öneririz. Tuz, su tutulumuna neden olabilir ve bu da şişkinliği tetikleyebilir.

Eğer bugün kendini biraz şımartmayı düşünüyorsan, estetik bakımlar ve cilt yenileme işlemleri için ideal bir gün. Ancak, derin peeling gibi agresif işlemlerden kaçınmanı öneririz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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