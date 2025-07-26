27 Temmuz Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz hassas geçebilir, özellikle de böbreklerinde hissedebilirsin bu hassasiyeti. Sıcak hava dalgaları, senin gibi hava elementi olan kişileri biraz zorlayabilir. Bu durum şişkinlik ve baş ağrısına neden olabilir, bu yüzden kendine ekstra özen göstermen gerekiyor.

Bunun için en iyi çözüm, su tüketimini artırmak olacaktır. Bol bol su içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken aynı zamanda seni daha enerjik hissettirecektir. Ayrıca, tuzdan uzak durmanı öneririz. Tuz, su tutulumuna neden olabilir ve bu da şişkinliği tetikleyebilir.

Eğer bugün kendini biraz şımartmayı düşünüyorsan, estetik bakımlar ve cilt yenileme işlemleri için ideal bir gün. Ancak, derin peeling gibi agresif işlemlerden kaçınmanı öneririz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…