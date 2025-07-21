22 Temmuz Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Güneş, enerjik ve cesur Aslan burcuna geçiş yaparken, senin hassas dengen biraz sarsılabilir. Kontrolün sende olmadığı durumlar, özellikle bu dönemde, sana ekstra stres yükleyebilir. Bu stresin etkileri, seni fiziksel olarak da etkileyebilir. Döküntüler, ciltte kuruluklar veya rahatsız edici mide yanmaları gibi belirtilerle karşılaşabilirsin.

Fakat unutma ki bugün 'her şeyi kontrol etmem gerek' düşüncesiyle hareket etmek yerine, doğanın akışına kendini bırakmayı denemelisin. Doğa, kendi ritmiyle ilerler ve bazen biraz dağınıklık, huzur ve iyileşme getirebilir. Belki de bugün, kontrol etme ihtiyacını bir kenara bırakıp doğanın akışına kendini bırakmanın rahatlatıcılığını da keşfedebilirsin.

Hadi her şeyi bırak bir kenara... Baksana, her şeyin mükemmel olmasına gerek yok; bazen dağınıklık bile kendi içinde bir düzen yaratır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…