16 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, daha önce hiç iç dünyanda bir denge kurmanın, dış görünüşüne nasıl etki ettiğini düşündün mü? İnan bize, bu denge senin cildini daha parlak, enerjini daha yüksek ve postürünü daha dik yapabilir. Ancak bugün bel, böbrek ve sıvı dengesi konularında biraz hassas olabilirsin.

Biraz daha su tüketmeye ne dersin? Su, vücudunun ihtiyaç duyduğu sıvı dengesini sağlamanın yanı sıra, cildini de nemlendirir. Tuzsuz beslenme konusunda biraz daha dikkatli olmak da senin için faydalı olabilir. Ve tabii ki, gün içinde bolca esneme yapmayı unutma. Hem vücudunu hem de ruhunu rahatlatır.

Bu arada, Satürn retrosunun sana verdiği mesajı da unutma: 'Bedenimi güzelleştirmeden önce, onunla barışmalıyım.' Bu, bedenini sevmen ve ona iyi bakman gerektiği anlamına gelir. Yani iç ve dış dünyan arasında denge kurmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…