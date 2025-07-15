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16 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Temmuz Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, daha önce hiç iç dünyanda bir denge kurmanın, dış görünüşüne nasıl etki ettiğini düşündün mü? İnan bize, bu denge senin cildini daha parlak, enerjini daha yüksek ve postürünü daha dik yapabilir. Ancak bugün bel, böbrek ve sıvı dengesi konularında biraz hassas olabilirsin. 

Biraz daha su tüketmeye ne dersin? Su, vücudunun ihtiyaç duyduğu sıvı dengesini sağlamanın yanı sıra, cildini de nemlendirir. Tuzsuz beslenme konusunda biraz daha dikkatli olmak da senin için faydalı olabilir. Ve tabii ki, gün içinde bolca esneme yapmayı unutma. Hem vücudunu hem de ruhunu rahatlatır.

Bu arada, Satürn retrosunun sana verdiği mesajı da unutma: 'Bedenimi güzelleştirmeden önce, onunla barışmalıyım.' Bu, bedenini sevmen ve ona iyi bakman gerektiği anlamına gelir. Yani iç ve dış dünyan arasında denge kurmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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