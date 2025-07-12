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13 Temmuz Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
13 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Temmuz Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, dengenin sallandığı bu dönemde, bedenin ufak ama önemli ipuçları gönderiyor olabilir. Bugün, bu küçük sinyalleri görmezden gelmek yerine onları dinlemeyi tercih et. 

Bedeninle olan bu konuşmayı daha da derinleştirmek için, su tüketimini biraz daha artırmanı öneriyoruz. Su, vücudun doğal detoks mekanizmasını harekete geçirir ve enerji seviyelerini yükseltir. Ayrıca, tuz ve şekerle olan ilişkini biraz daha gözden geçir. Bu iki beyaz düşman, dengeni alt üst edebilir ve enerjini düşürebilir. 

Ve tabii ki, kendini şımartmayı unutma! Belki bir yüz masajı ile cildini canlandırabilir veya bir nefes egzersizi ile zihnin ve bedenin arasındaki bağlantıyı güçlendirebilirsin. Kendine bu küçük mola anlarını tanımak, hem bedeninle olan ilişkini güçlendirir hem de ruh halini yükseltir. 

Unutma, senin en iyi dostun ve en büyük destekçin kendin olmalı. Kendine iyi bak, Terazi!

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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