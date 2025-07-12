13 Temmuz Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, dengenin sallandığı bu dönemde, bedenin ufak ama önemli ipuçları gönderiyor olabilir. Bugün, bu küçük sinyalleri görmezden gelmek yerine onları dinlemeyi tercih et.

Bedeninle olan bu konuşmayı daha da derinleştirmek için, su tüketimini biraz daha artırmanı öneriyoruz. Su, vücudun doğal detoks mekanizmasını harekete geçirir ve enerji seviyelerini yükseltir. Ayrıca, tuz ve şekerle olan ilişkini biraz daha gözden geçir. Bu iki beyaz düşman, dengeni alt üst edebilir ve enerjini düşürebilir.

Ve tabii ki, kendini şımartmayı unutma! Belki bir yüz masajı ile cildini canlandırabilir veya bir nefes egzersizi ile zihnin ve bedenin arasındaki bağlantıyı güçlendirebilirsin. Kendine bu küçük mola anlarını tanımak, hem bedeninle olan ilişkini güçlendirir hem de ruh halini yükseltir.

Unutma, senin en iyi dostun ve en büyük destekçin kendin olmalı. Kendine iyi bak, Terazi!