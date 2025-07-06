7 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak. Çünkü Uranüs, İkizler burcunda seyahatine devam ediyor. Bu ise zihinsel ufkunu genişletme fırsatı sunuyor. Düşünce dünyanın genişlemesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacak. Ancak bu genişleme hissini sadece zihninde değil, bedeninde de hissetmek istersen, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte birkaç basit egzersiz yapmanı öneririz.

Yataktan kalktığın ilk anda, kollarını yukarıya doğru kaldır ve kendini ger. Bu hareket, bedenine genişleme hissi verir ve seni güne özgürlük duygusuyla başlamaya teşvik eder. Kendini bu şekilde gerinerek esnetmek, aynı zamanda kaslarını da rahatlatır ve tüm gün boyunca daha enerjik hissetmeni sağlar.

Kahvaltı öncesi, belki de biraz müzik açıp kendini ritme bırakabilirsin. Sadece 2 dakikalık bir dans bile, tüm gün boyunca ruhunu hafif ve neşeli tutmaya yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…