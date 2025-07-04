5 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dış dünyadan gelen sesler seninle daha derin bir bağlantı kurabilir. Ancak, bu sesler her zaman sana huzur vermeyebilir. Huzuru daim etmek ve tüm bu enerjileri dengelemek için ise kendine özel bir ses kürasyonu oluştur.

Bu kürasyon, senin en sevdiğin üç doğa sesinden oluşabilir. Belki bir yağmur sesi, belki bir kuş cıvıltısı ya da belki de hafifçe esen bir rüzgar... Bu sesleri art arda dinlemek, senin iç dünyanı dış dünyaya daha uyumlu hale getirebilir.

İşte dış dünyadan gelen sesin, seni tedirgin hissettirdiği anlarda, sağlığınla ilgili sorun yaşadığında ya da olumsuz duygular zihnine üşüştüğünde bu sesleri dinle. Seslerle birlikte hafif bir omuz sallama ya da boyun gevşetme hareketi de sana iyi gelecektir. Yani bugün şifayı kendin elde edeceksin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…