29 Haziran Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dengede kalma ve düzen oluşturma arzun enerjini tüketebilir. Bu durum, kendini yorgun hissetmene de neden olabilir. Bu durum, kalp ritminde ani hızlanmalar, ateş basması gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Hatta uyku kalitende bile düşüşler yaşayabilirsin. Eğer böyle belirtiler fark edersen, hemen bir durup düşün. Çünkü bu belirtilerin sebebi dış faktörler değil, iç dünyandaki dengesizlik gibi görünüyor.

Tüm bunları düşündüğümüzde her zaman dengeli, kusursuz, mükemmel ve kontrolcü olmak zorunda değilsin. Sadece 'var' olmak, sadece kendin olmak da yeterli. Kendine biraz zaman ayır, enerjini topla ve dengeni yeniden kur. Kendini olduğun gibi kabul et ve bu halinle sev. Çünkü sen, sen olduğun için özelsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…