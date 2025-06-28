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29 Haziran Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
29 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Haziran Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dengede kalma ve düzen oluşturma arzun enerjini tüketebilir. Bu durum, kendini yorgun hissetmene de neden olabilir. Bu durum, kalp ritminde ani hızlanmalar, ateş basması gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Hatta uyku kalitende bile düşüşler yaşayabilirsin. Eğer böyle belirtiler fark edersen, hemen bir durup düşün. Çünkü bu belirtilerin sebebi dış faktörler değil, iç dünyandaki dengesizlik gibi görünüyor.

Tüm bunları düşündüğümüzde her zaman dengeli, kusursuz, mükemmel ve kontrolcü olmak zorunda değilsin. Sadece 'var' olmak, sadece kendin olmak da yeterli. Kendine biraz zaman ayır, enerjini topla ve dengeni yeniden kur. Kendini olduğun gibi kabul et ve bu halinle sev. Çünkü sen, sen olduğun için özelsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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