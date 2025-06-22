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23 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Haziran Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün belki de yorganın altına girmek, tüm günü evde sessiz sedasız geçirmek gibi bir isteğiniz olabilir. Ancak bu durumun seni hareketsizliğe itmesine izin vermemelisin. Unutma ki hareketsizlik kilo alımına, ödeme ve hatta iç sıkışıklığına neden olabilir. Bu yüzden gün boyunca belki de küçük adımlarla, belki de biraz yoga ya da meditasyonla hareket etmeye özen göster.

Biliyoruz ki hareket etmek, metabolizmayı canlandırmanın en etkili yollarından biri. Ancak bunun yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzı için öğün saatlerine sadık kalmak da oldukça önemli. Yani bugün kendini biraz daha fazla dinlemeye, bedenine iyi gelecek şeylere odaklanmaya ne dersin? Kendine biraz daha fazla özen göster ve bu süreçte sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da gözden geçir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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