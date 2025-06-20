21 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini biraz farklı hissediyor olabilirsin. Hormon sisteminin hassasiyeti artmış olabilir ve bu durum, duygusal dengen üzerinde etkili olabilir. Ani öfke patlamaları, gözyaşlarına boğulma hali ya da duygusal bir çöküş hissi, bedeninin fizyolojik tepkileri olabilir.

Bu durum sadece iç dünyanı değil, dış görünüşünü de etkileyebilir. Cildin, saçların, tırnakların bile sana belki de farkında olmadığın bir şeyleri işaret ediyor olabilir. Belki de cildindeki bir solgunluk, saçlarındaki cansızlık ya da tırnaklarının kırılgan hali, içeride bir şeylerin yanlış gittiğinin sinyallerini veriyor olabilir.

Şimdi kendi içinde neler olup bittiğini anlamaya çalış, belki de bedenin sana anlatmaya çalıştığı bir hikaye vardır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…