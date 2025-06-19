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20 Haziran Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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20 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Haziran Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Haziran Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz derinlere dalmak istiyoruz. Duygusal dünyanın sana ne söylediğine biraz daha yakından bakalım, ne dersin? Bir süredir içinde biriktirdiğin, belki de farkında bile olmadığın duyguların, bugün dışarı çıkmak için seni zorluyor olabilir. Belki de bu, boğazında hissettiğin o tuhaf düğümlenme hissiyle ilişkilidir. Ya da belki de bu, nedensizce iç geçirdiğin anların, belki de sürekli yorgun hissettiğin günlerin nedenidir.

Peki ne yapmalı? İşte burada devreye kendine olan sevgin ve şefkatin giriyor. Kendine biraz daha nazik davranmanın zamanı geldi. Unutma, ağlamak da, gülmek kadar güçlü bir şifa kaynağıdır. Kendine izin ver, duygularını özgür bırak ve onları kabullen. Kendine sarıl, çünkü sen bu sevgiyi hak ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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