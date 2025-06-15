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16 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Haziran Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, biliyoruz ki, senin için estetik ve güzellik her zaman ön planda. Zarif ve dikkat çeken duruşunla her zaman gözler üzerinde. Ancak bugün, duruşunun estetikliği kadar iç dengenin simetrisi de önemli olacak. 

Belki de bugün bir aynanın karşısına geçip sadece yüzünü değil, omuzlarını ve duruşunu da incelemeli, kendini biraz daha yakından tanımalısın. Çünkü biliyoruz ki, her duruşun, her hareketin bir anlamı, bir sırrı vardır. Belki de omuzlarınızın duruşu, seni bugün için önemli bir sırrı fısıldayacak, kim bilir? 

Tam da bu noktada fizyoterapi ve sporu hayatının bir parçası haline getirmeyi düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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