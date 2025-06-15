16 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, biliyoruz ki, senin için estetik ve güzellik her zaman ön planda. Zarif ve dikkat çeken duruşunla her zaman gözler üzerinde. Ancak bugün, duruşunun estetikliği kadar iç dengenin simetrisi de önemli olacak.

Belki de bugün bir aynanın karşısına geçip sadece yüzünü değil, omuzlarını ve duruşunu da incelemeli, kendini biraz daha yakından tanımalısın. Çünkü biliyoruz ki, her duruşun, her hareketin bir anlamı, bir sırrı vardır. Belki de omuzlarınızın duruşu, seni bugün için önemli bir sırrı fısıldayacak, kim bilir?

Tam da bu noktada fizyoterapi ve sporu hayatının bir parçası haline getirmeyi düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…