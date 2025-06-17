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18 Haziran Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
18 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Haziran Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün belki de en ufak bir ağrıyı bile gözünde büyütebileceğin bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Basit bir baş ağrısını bile sanki dünyanın sonuymuşçasına algılama eğiliminde olabilirsin. Bu durum, hipokondriya sınırına varan bir analiz haliyle seni daha da yorabilir. Kendine sorman gereken soru şu: Gerçekten ağrıyan bir yerin mi var, yoksa sürekli kaygı halin mi ağrıları davet ediyor? 

Unutma ki, bedenini sevmek, onu sürekli kontrol etmeye çalışmaktan çok daha iyidir ve daha çok şifa verir. Kendini sev, bedenini sev. Kendiyle barışık bir beden, her zaman daha sağlıklıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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